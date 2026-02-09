Профилактическую акцию по контролю тахографов проведут в Одинцовском округе

С 9 по 15 февраля на территории Одинцовского округа проводится профилактическое мероприятие «Тахограф». Его цель — снизить аварийность и проконтролировать соблюдение водителями режима труда и отдыха.

Акцию организовали для контроля оснащения транспортных средств тахографами и профилактики нарушений в области грузопассажирских перевозок. Дорожные полицейские усиливают контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства о безопасности дорожного движения на территории муниципалитета и всей Московской области.

Тахограф — это прибор для автоматической регистрации параметров движения автомобиля и режима труда и отдыха водителя. Использование таких устройств положительно влияет на безопасность дорожного движения и ведет к снижению аварийности на дорогах. Проведение подобных профилактических мероприятий позволяет своевременно выявлять и пресекать нарушения, способствуя общей безопасности всех участников дорожного движения.