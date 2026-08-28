Профилактическую акцию по безопасности на железной дороге провели в Можайске

27 августа на железнодорожной станции Можайск прошла областная профилактическая акция. Представители администрации муниципалитета, сотрудники полиции и волонтеры Подмосковья напомнили пассажирам о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

В рамках мероприятия состоялось прямое включение с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Участники акции рассказали пассажирам об основных правилах безопасности и предупредили об опасности нахождения вблизи железнодорожных путей.

Особое внимание уделили необходимости соблюдать осторожность при переходе железнодорожных путей. Организаторы напомнили, что поезд не может остановиться мгновенно, поэтому даже краткая невнимательность может привести к серьезным последствиям.

Участники акции призвали пассажиров не отвлекаться на телефоны и другие посторонние дела, соблюдать установленные правила и переходить железнодорожные пути только в предусмотренных для этого местах.

Профилактические мероприятия на объектах железнодорожной инфраструктуры проходят в Подмосковье на регулярной основе. Их главная задача — предупредить травматизм и напомнить жителям о правилах безопасного поведения.