Профилактическую акцию по безопасности детей провели в Воскресенске

Сотрудники ЦКиД «Москворецкий» и ДК «Юбилейный» присоединились к межведомственной акции «Безопасные окна». Ее цель — напомнить детям и родителям о правилах безопасности дома в летний период.

В ЦКиД «Москворецкий» для юных жителей организовали беседу «Открытое окно — это опасно!». Ребятам объяснили, почему нельзя забираться на подоконники, опираться на москитные сетки, перегибаться через перила балкона и открытые окна. Для закрепления материала детям показали тематический познавательный мультфильм.

На площади ДК «Юбилейный» прошла акция «Осторожно: окно!». Ее участникам раздали памятки с основными правилами безопасности, а родителям рассказали о способах защиты детей, в том числе о необходимости установки оконных блокираторов и специальных фиксаторов.

Организаторы напомнили, что соблюдение простых мер предосторожности помогает предотвратить несчастные случаи и сохранить жизнь и здоровье детей.