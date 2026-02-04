Профилактическое мероприятие «Ребенок‑пассажир» провели в Балашихе

Сотрудники отдела Госавтоинспекции Межмуниципального управления МВД России «Балашихинское» провели оперативно-профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир». Рейд был направлен на профилактику и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

Автоинспекторы проверяли соблюдение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров, в том числе наличие и правильность использования детских удерживающих устройств. Основная цель рейда — снижение рисков дорожно-транспортных происшествий с участием детей и повышение ответственности водителей за безопасность юных пассажиров.

Как отметили в Госавтоинспекции, подобные профилактические мероприятия позволяют не только выявлять нарушения, но и напоминать автомобилистам о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.

«Госавтоинспекция напоминает, что за нарушение требований к перевозке детей предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. Уважаемые водители! Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила дорожного движения и скоростной режим», — подчеркнула начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское», майор полиции Анастасия Климкина.

Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений, которые могут привести к дорожно-транспортным происшествиям и создать угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.