Профилактическое мероприятие «Патрульная машина» прошло в Одинцове

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции провели в средней общеобразовательной школе № 5 города Одинцово профилактическое мероприятие под названием «Патрульная машина». Основная цель встречи заключалась в том, чтобы воспитать у учеников навыки безопасного поведения на проезжей части и закрепить знания правил дорожного движения.

Ребята получили уникальную возможность ближе познакомиться с патрульной машиной: посмотреть салон, оборудование и особенности служебного транспорта.

Самым запоминающимся моментом стало участие школьников в роли юных инспекторов дорожно-патрульной службы. Они примеряли на себя роль регулировщиков движения: под управлением громкоговорителя условно останавливали «нарушителя», отрабатывая правильную последовательность действий и безопасное общение с водителем. Такая практика помогла детям лучше понять реальные правила общения на дороге и почувствовать свою ответственность за безопасность окружающих.

Особое внимание во время мероприятия уделили тому, что играть возле проезжей части опасно и недопустимо. Ребята обсуждали безопасные маршруты к школе, правила перехода улицы и поведение вблизи школьного автобуса и на пешеходных переходах.

Стоит отметить, что в конце встречи всем участникам вручили световозвращающие элементы — значки и нашивки, которые можно прикрепить к одежде или рюкзаку. Эти подарки стали символом полученных знаний и напоминанием о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.