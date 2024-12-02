Рейд по проверке опасных грузов начался в Балашихе

Со 2 по 8 декабря на территории Московской области проводится профилактическое мероприятие «Опасный груз», направленное на предотвращение дорожно-транспортных происшествий при перевозке таковых. В рамках мероприятия автоинспекторы будут проверять машины, перевозящих вещества, изделия и отходы производственной деятельности, которые могут создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей среде или повредить материальные ценности.

Особое внимание будет уделено техническому состоянию транспорта и соответствию установленного оборудования требованиям Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов. Инспекторы проверят соблюдение режима труда и отдыха водителей, а также наличие необходимых документов, предусмотренных ПДД и правилами перевозки опасных грузов.

Ответственность за нарушение правил перевозки опасных грузов предусмотрена статьей 12.21.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. К нарушителям будут применены меры административного воздействия.

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