Профилактическое мероприятие «Мотоскутер» началось в Одинцовском округе

Профилактическое мероприятие «Мотоскутер» пройдет в Одинцовском округе с 9 по 15 июня. Во время рейдов к автоинспекторам присоединятся сотрудники отделений по делам несовершеннолетних.

Инспекторы дорожно-патрульной службы проконтролируют соблюдение правил дорожного движения водителями и пассажирами двухколесного транспорта. Полицейские напомнят участникам дорожного движения об обязательном использовании шлема и защитной амуниции, соблюдении скоростного режима и дистанции, а также запрете управления мототранспортом в нетрезвом виде.

Особое внимание сотрудники госавтоинспекции Одинцовского городского округа уделят юным любителям езды на скутерах, питбайках и самокатах. В период летних каникул этот акцент особенно актуален. Подобные мероприятия проводят регулярно для обеспечения безопасности на дорогах.