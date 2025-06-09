Профилактическое мероприятие «Мотоскутер» началось в Одинцовском округе

Профилактическое мероприятие «Мотоскутер» пройдет в Одинцовском округе с 9 по 15 июня. Во время рейдов к автоинспекторам присоединятся сотрудники отделений по делам несовершеннолетних.
Инспекторы дорожно-патрульной службы проконтролируют соблюдение правил дорожного движения водителями и пассажирами двухколесного транспорта. Полицейские напомнят участникам дорожного движения об обязательном использовании шлема и защитной амуниции, соблюдении скоростного режима и дистанции, а также запрете управления мототранспортом в нетрезвом виде.
Особое внимание сотрудники госавтоинспекции Одинцовского городского округа уделят юным любителям езды на скутерах, питбайках и самокатах. В период летних каникул этот акцент особенно актуален. Подобные мероприятия проводят регулярно для обеспечения безопасности на дорогах.
Праздник ко Дню России пройдет в Свердловском парке в Лосино-Петровском
Нефть разлилась по Енисею на 30 км после аварии 8 июня
В России откроют военное училище для беспилотных войск
Еще 4 тысячи неправильно припаркованных машин эвакуировали в Подмосковье
Глава Лосино-Петровского провел выездной прием для медицинских работников
Фестиваль «Праздник одуванчиков» прошел в Можайске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте