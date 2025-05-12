Профилактическое мероприятие «Мотоскутер» началось в Одинцове

Акция направлена на снижение числа и тяжести дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта. Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции будут проводить его до 18 мая включительно.

Статистика показывает, что с ростом автомобильного потока в летний период ежегодно увеличивается число аварий с участием мототранспорта. В рамках акции «Мотоскутер» особое внимание уделят выявлению несовершеннолетних водителей, которые нарушают правила дорожного движения при управлении двухколесной техникой, а также тех, кто ездит без шлема и защитной экипировки.

Госавтоинспекция обращается ко всем владельцам мототехники и информирует водителей двухколесного транспорта о том, что на дороге они находятся в зоне повышенной опасности и рискуют еще больше, если не соблюдают требования безопасности. Ездить на мотоциклах, мопедах и скутерах без шлема и защитной экипировки запрещено, а нарушение правил дорожного движения создает угрозу для жизни всех участников движения.