Профилактическое мероприятие «Автобус» началось в Одинцове

В период с 14 по 20 июля на территории Одинцовского городского округа проходит профилактическое мероприятие «Автобус». Проверки направлены на снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте, а также ужесточение контроля за соблюдением законодательства юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Важной задачей мероприятия «Автобус» является также пресечение нарушений требований правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта. Особое внимание во время рейдов будет уделяться проверкам соблюдения водителями автобусов режима труда и отдыха, технической исправности транспортных средств и профилактике нарушений правил на дороге при перевозке пассажиров.
Кроме Одинцовского округа, проверки пассажирского транспорта в рамках мероприятия «Автобус» пройдут на территории всей Московской области.
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