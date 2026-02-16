Профилактическое мероприятие «Автобус» началось в Одинцове

В период с 16 по 22 февраля на территории Одинцовского округа проведут профилактическое мероприятие «Автобус». Особое внимание уделяется соблюдению водителями режима труда и отдыха, технической исправности автобуса и профилактике нарушений правил дорожного движения при перевозке пассажиров.

Основная цель акции — снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте, усиления контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства при осуществлении пассажирских перевозок.

Также в Одинцовском округе провели профилактическое мероприятие «Пешеход». Его целью является предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Основными нарушениями являются пересечение проезжей части дороги в неустановленном месте, неожиданный выход из-за стоящего транспортного средств, движение по проезжей части дороги. Кроме того, у большинства пешеходов отсутствуют световозвращающие элементы на верхней одежде, которые позволяют увидеть их на расстоянии до 400 метров в темное время суток.