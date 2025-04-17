Профилактический рейд «Ребенок — пассажир — пешеход» прошел в Раменском

Рейд «Ребенок-пассажир-пешеход» провели в Раменском муниципальном округе. Сотрудники Госавтоинспекции, Рамавтодора, комиссии по делам несовершеннолетних и волонтеры Раменского молодежного центра проконтролировали соблюдение требований безопасности перевозки детей и правил перехода проезжей части.
Инспекторы проверяли транспортные средства на наличие специальных детских удерживающих устройств, правильность их установки в салоне автомобиля, а также применение ремней безопасности взрослыми участниками дорожного движения.
Внимание обращали и на пешеходов. Напоминали им о том, что запрещается выходить на проезжую часть, не убедившись в безопасности, а в темное время суток лучше всегда использовать на одежде световозвращающие элементы.
Всем участникам рейда были вручены тематические памятки и световозвращатели.
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