Профилактический рейд проведут на дорогах Одинцовского округа

В Одинцовском округе с 7 по 13 сентября пройдет профилактический рейд по проверке грузового и пассажирского транспорта. Инспекторы будут контролировать соблюдение режима труда и отдыха водителей, а также наличие и исправность тахографов.

Тахограф — специальное устройство, которое фиксирует, сколько времени водитель находится за рулем, когда делает перерывы и отдыхает. Соблюдение режима особенно важно: усталость снижает концентрацию, замедляет реакцию и повышает риск ошибки на дороге.

Сотрудники Госавтоинспекции будут проверять, оборудован ли транспорт тахографом и работает ли устройство должным образом. Также проверят данные, которые фиксирует прибор, и соблюдение установленных периодов вождения и отдыха.

Госавтоинспекция напоминает перевозчикам о необходимости следить за техническим состоянием машин.