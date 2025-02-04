Профилактический рейд прошел на железнодорожной станции в Воскресенске

Целью мероприятия было предупреждение травмирования граждан на железнодорожной инфраструктуре и повышение уровня безопасности пассажиров, особенно в вечернее и ночное время. Рейд было подготовлен совместными усилиями администрации округа, «Волонтеров Подмосковья» и сотрудников линейного отдела полиции на станции «Воскресенск».
В ходе мероприятия волонтеры прошли по всей железнодорожной инфраструктуре, уделяя особое внимание краям платформ и пешеходным переходам. Они раздали пассажирам около 200 информационных листовок, напоминая о необходимости соблюдения правил безопасности.
Для достижения большего охвата и информирования населения была организована прямая трансляция рейда в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Это позволило большему числу людей узнать о важности соблюдения правил поведения на железной дороге.
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