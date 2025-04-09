Профилактический рейд прошел на ж/д станции Расторгуево в Ленинском округе

Сотрудники администрации Ленинского округа, представители Линейного отдела полиции станции Москва — Павелецкая, Центральной пригородной пассажирской компании и «Административной пассажирской инспекции» провели профилактический рейд «Сохрани себе жизнь». Они напомнили жителям муниципалитета правила безопасного поведения на ж/д путях.

Мероприятие направлено на предотвращение уровня травматизма на железнодорожной инфраструктуре.

«Выбор данной станции обусловлен трагическим инцидентом, произошедшим здесь в начале апреля. Неосторожность на железной дороге ежегодно приводит к гибели людей. Каждая мелочь имеет значение, и любая ошибка может стать последней. Важно помнить о мерах предосторожности и следовать простым правилам, так мы сможем избежать трагических последствий», — сказал начальник отдела транспорта администрации Ленинского городского округа Геннадий Витринский.

Во время рейда выявили нарушение правил безопасности: один из пассажиров переходил пути в неположенном месте. Сотрудники поговорили с нарушителем и остальными пассажирами на станции Расторгуево. Всем вручили информационные памятки.

Такие профилактические мероприятия проводятся в Ленинском округе регулярно для того, чтобы проинформировать население и снизить количество происшествий на железнодорожных путях.

Отметим, железная дорога — зона повышенной опасности. Минимальный тормозной путь электропоезда на скорости 60 километров в час — 200 метров, а грузового — около километра.