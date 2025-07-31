Профилактический рейд прошел на Истринском водохранилище в Солнечногорске

На территории Истринского водохранилища провели рейд с целью повышения безопасности отдыхающих и предотвращения происшествий. Основная задача патрулирования — обнаружение необорудованных мест для купания и проведение разъяснительной работы с населением.

Сотрудники отдела надзорной деятельности городского округа Солнечногорск и представители администрации округа проконтролировали и соблюдение правил пожарной безопасности. Было предотвращено разведение костров в неположенном месте, составлен протокол об административном правонарушении и выписан штраф в размере 10 тысяч рублей. Во время рейда также зафиксированы другие нарушения: несоблюдение правил перевозки детей и управление маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения. Судоводитель был отстранен от управления, а судно отправлено на штрафстоянку.

«Патрулирование на Истринском водохранилище провели для усиления контроля за безопасностью граждан и предотвращения несчастных случаев в местах массового отдыха у воды», — сказал заместитель главы городского округа Максим Барков.

В ходе рейда отдыхающим раздали памятки с информацией о правилах поведения на воде и противопожарной безопасности. Подобные проверки проводятся регулярно на протяжении всего купального сезона.