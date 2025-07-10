Профилактический рейд прошел на Ильинском пляже в Можайском округе

Проверки популярных пляжей проводятся в связи с установившейся жаркой погодой и увеличением числа отдыхающих у воды. В мероприятии участвовали сотрудники МЧС России по Можайскому округу и представители администрации муниципалитета.

Отдыхающим напомнили о необходимости соблюдения мер предосторожности и раздали информационные листовки с правилами поведения вблизи водоемов. Особое внимание инспекторы уделили наличию спасательных средств и запрету купания в необорудованных зонах.

Также участники профилактического рейда провели с жителями и владельцами частных домов беседы о необходимости соблюдения противопожарных норм, особенно в летний период — разъяснили правила обращения с огнем, использования электроприборов и алгоритм действий в

случае возгорания.

Заместитель главы Можайского округа Мария Азаренкова подчеркнула, что такие рейды являются проявлением общей заботыо жизни и здоровье жителей и гостей муниципалитета.

«Летний отдых у воды должен быть, прежде всего, безопасным. Жара расслабляет, но правила безопасности забывать нельзя ни на минуту. Профилактика — самый эффективный способ предотвратить беду», — напомнила Мария Азаренкова.