Профилактический рейд по пожарной безопасности прошел в Химках

Большинство возгораний в осенне-зимний период связано с неправильным использованием отопительных приборов и электротехники. Сотрудники Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий напомнили жителям Химок об основных правилах безопасности.

По словам главного государственного инспектора Химок по пожарному надзору Владимира Ильющенко, с приходом холодов наступает так называемый осенне-зимний пожароопасный период, которому присущи определенные сезонные риски.

«Неправильная эксплуатация электрооборудования, неосторожное обращение с огнем может привести к неисправимым последствиям», — добавил Владимир Ильющенко.

Эксперты пояснили, как правильно эксплуатировать и обслуживать печное отопление в жилых домах, напомнили о соблюдении правил пожарной безопасности и подчеркнули важность установки автоматических дымовых извещателей в помещениях.

Нагрузка на электросети возрастает с приходом холодов: при подключении дополнительных обогревателей электропроводка часто перегружается и не выдерживает этого. Чтобы избежать возгорания, не рекомендуется подключать в одну сеть несколько мощных электроприборов.

Регулярные профилактические рейды в Химках помогают информировать жителей об основах пожарной безопасности. Сотрудники пожарных служб распространяют памятки с важными рекомендациями. Такие мероприятия значительно снижают количество пожаров и травм.

Напомним, при возникновении возгорания необходимо незамедлительно звонить по номерам «101» или «112».