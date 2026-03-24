Профилактический рейд по детской безопасности на дорогах начался в Одинцове

В Одинцове с 23 по 28 марта проходит профилактическое мероприятие «Ребенок — пассажир, пешеход». Оно направлено на снижение детского травматизма на дорогах.

Сотрудники Госавтоинспекции в эти дни следят за порядком на дорогах. Особое внимание уделяют детям-пешеходам: как ребята переходят дорогу, не нарушают ли правила, не выбегают ли на проезжую часть. Инспекторы также проверяют водителей, которые перевозят детей в машинах: есть ли детское кресло и пристегнут ли ребенок ремнем безопасности.

«Часто дети попадают в аварии потому, что сами не соблюдают правила, но еще чаще — из-за взрослых. Родители иногда подают плохой пример: переходят дорогу в неположенном месте или не пристегивают ребенка в машине», — отмечают в одинцовской Госавтоинспекции.

Там также напоминают: лучший способ научить ребенка безопасности — это показывать правильный пример самим. Когда взрослые соблюдают правила, дети тоже их запоминают и соблюдают.