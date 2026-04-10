Профилактический рейд по безопасности на дорогах провели в Можайском округе

На дорогах Можайского округа 8 апреля состоялось профилактическое мероприятие «Один щелчок спасает жизнь». Порядок контролировали сотрудники Госавтоинспекции отдела Министерства внутренних дел России «Можайский» совместно с представителями Можайской народной дружины.

Цель мероприятия — снижение числа травм и смертности в результате дорожно-транспортных происшествий. Ремень безопасности и детское кресло остаются самой эффективной защитой в аварии.

В ходе рейда автоинспекторы не только контролировали соблюдение правил, но и вели разъяснительную работу. Водителям напомнили: пристегиваться необходимо как самому, так и следить за всеми пассажирами в салоне. Особое внимание уделили правилам перевозки детей — использование детских удерживающих устройств обязательно.

Участникам дорожного движения вручали тематические листовки и памятки с правилами перевозки детей и статистикой, доказывающей, что «щелчок» ремня может стать решающим в критической ситуации.