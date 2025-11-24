Профилактический рейд «Пешеход» прошел в Одинцове

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции в содействии с представителями администрации провели 21 ноября профилактическое мероприятие под названием «Пешеход». Основная задача акции — напомнить пешеходам о правилах безопасного перехода дороги.

Сотрудники провели жителями разъяснительные беседы, отвечали на вопросы участников и поясняли, как правильно вести себя на дорогах в разных условиях. Особое внимание они уделили семьям с детьми и пожилым людям — именно для этих групп сформулированы рекомендации по повышению внимания и сохранности при движении вблизи проезжей части.

Также подчеркнули необходимость строгого соблюдения Правил дорожного движения и того, что в темное время суток и при слабой видимости пешеходам важно использовать световозвращающие элементы на одежде и аксессуарах.

Стоит отметить, что в конце мероприятия всем участникам мероприятия раздали световозвращающие браслеты и тематические листовки.