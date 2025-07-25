Профилактический рейд «Пешеход» пройдет в Балашихе с 25 по 27 июля

С 25 по 27 июля 2025 года в городском округе Балашиха пройдет мероприятие, организованное Госавтоинспекцией МУ МВД России. Сотрудники полиции будут активно выявлять нарушения правил дорожного движения как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов.

Госавтоинспекторы будут фиксировать скорость движения машин и проверять, останавливаются ли они перед пешеходными переходами, чтобы уступить дорогу людям. Это позволит выявить нарушителей повысить общую дисциплину на дороге.

Кроме того, внимание уделят и пешеходам. Инспекторы будут следить за тем, чтобы люди не переходили дорогу в непредназначенных для этого местах.

Профилактическое мероприятие «Пешеход» имеет важное значение для повышения безопасности на дорогах Балашихи. Оно направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с несоблюдением основных правил дорожного движения.