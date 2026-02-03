Профилактический рейд «Опасный груз» начался в Одинцовском округе

В период со 2 по 8 февраля на территории обслуживания отдела Госавтоинспекции по Одинцовскому городскому округу проводят акцию «Опасный груз». Она направлена на профилактику дорожно-транспортных происшествий и пресечение нарушений требований нормативных правовых актов, регламентирующих перевозку опасных грузов.

В ходе проведения профилактического мероприятия «Опасный груз» сотрудники отдела Госавтоинспекции Управления Министерства внутренних дел России по Одинцовскому городскому округу проверят максимальное количество автотранспорта, задействованного в сфере перевозок опасных грузов.

Особое внимание будет уделено контролю за техническим состоянием при выпуске транспортных средств на линию, соответствию конструкции, технического состояния и дополнительного оборудования транспортных средств требованиям, соблюдению режима труда и отдыха водителей, наличию у водителей документов, соблюдению правил перевозки опасных грузов.