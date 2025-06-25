Профилактический рейд «Нетрезвый водитель» прошел в Одинцове

Очередной профилактический рейд «Нетрезвый водитель» прошел в выходные на территории Одинцовского городского округа. Сотрудники госавтоинспекции провели его, используя метод «массовой проверки».

Инспекторы дорожно-патрульной службы по визуальным признакам оценивали состояние водителей и проверяли наличие у них признаков опьянения.

Стражи правопорядка в очередной раз напоминали собеседникам о недопустимости управления транспортным средством в нетрезвом виде и вручали им информационные брошюры. За несколько часов работы ни одного водителя в состоянии опьянения выявлено не было. Всего сотрудники Одинцовской госавтоинспекции проверили более 100 автомобилей.

Меры по контролю за соблюдением участниками дорожного движения позволяют снизить общий уровень дорожно-транспортного травматизма на дорогах.