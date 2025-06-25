Профилактический рейд «Нетрезвый водитель» прошел в Одинцове

Очередной профилактический рейд «Нетрезвый водитель» прошел в выходные на территории Одинцовского городского округа. Сотрудники госавтоинспекции провели его, используя метод «массовой проверки».
Инспекторы дорожно-патрульной службы по визуальным признакам оценивали состояние водителей и проверяли наличие у них признаков опьянения.
Стражи правопорядка в очередной раз напоминали собеседникам о недопустимости управления транспортным средством в нетрезвом виде и вручали им информационные брошюры. За несколько часов работы ни одного водителя в состоянии опьянения выявлено не было. Всего сотрудники Одинцовской госавтоинспекции проверили более 100 автомобилей.
Меры по контролю за соблюдением участниками дорожного движения позволяют снизить общий уровень дорожно-транспортного травматизма на дорогах.
Еще один пункт проката велосипедов откроют в Дубне
Подмосковные спасатели напомнили правила безопасности во время летнего купания
Хоккеисты из Можайска стали серебряным призерами международного турнира
Дерматолог МОККВД Регина Булдакова предостерегла от загара при заболеваниях кожи
Луховицкий авиационный техникум открыл прием документов для абитуриентов
Первые автобусные остановки обустроят в поселке для многодетных в Дубне
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте