Профилактический рейд на железной дороге провели в Солнечногорске

На станции «Подсолнечная» в Солнечногорске 30 июля прошел профилактический рейд, направленный на предупреждение травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры. В мероприятии участвовали представители администрации муниципалитета, административно-пассажирской инспекции, Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, волонтеры Подмосковья и активисты Молодежного центра «Подсолнух».

Пассажирам раздали информационные материалы и напомнили основные правила поведения на железной дороге. Особое внимание участники рейда уделили молодежи в возрасте от 10 до 17 лет. С подростками обсудили смертельную опасность «зацепинга» — проезда снаружи поездов, который может привести к трагическим последствиям.

«Профилактические рейды и дежурства на железнодорожных объектах дают результат: число травм и смертельных случаев снизилось. Просим родителей также напоминать детям правила безопасности: переходить пути только по настилам и переходам, не отвлекаться на гаджеты и не прыгать с платформы», — отметил первый заместитель главы Солнечногорска Виталий Тушинов.

Профилактические мероприятия на объектах железнодорожной инфраструктуры в округе проводят еженедельно. Помимо рейдов, ежедневно организуются дежурства на станциях.