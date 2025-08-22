Профилактический рейд «Грузовик» прошел в Солнечногорске

В Солнечногорске инспекторы ГИБДД провели профилактический рейд «Грузовик». На Пятницком шоссе сотрудники досматривали большегрузы, акцентируя внимание на выполнении мер антитеррористической безопасности.

В проверках участвовали совместный экипаж службы технического надзора отдела Госавтоинспекции и инспекторский состав взвода ДПС.

Особое внимание уделили проверке документации: водительских удостоверений, путевых листов, товарных накладных. Кроме того, инспекторы контролировали состояние водителей и техническое оснащение транспорта. Проверяющие подчеркивали, что в машинах обязательно должны быть установлены тахографы — устройства, фиксирующие режим работы и отдыха водителей.

«Мы уделяем повышенное внимание грузовым перевозкам. Сотрудники тщательно осматривают грузовые отсеки и виды грузов, которые перевозят по автодорогам городского округа. Не исключен факт перевозки и тех предметов и веществ, которые запрещены в свободном обороте или могут использоваться для нарушения законодательства Российской Федерации, в том числе антитеррористической направленности, — отметил заместитель начальника отдела Госавтоинспекции ОМВД России по городскому округу Солнечногорск Сергей Стрельцов.

Напомним, что нарушение правил транспортной безопасности влечет административную или даже уголовную ответственность.