Профилактический рейд «Грузовик» прошел в Солнечногорске

Сотрудники первого батальона ДПС «Северный» провели на территории городского округа Солнечногорск профилактическое мероприятие «Грузовик». Проверки были направлены на контроль соблюдения правил дорожного движения водителями грузового транспорта.

Инспекторы оценивали техническое состояние машин, изучали путевую документацию, проверяли прохождение техосмотра и соблюдение установленного режима труда и отдыха. Кроме того, с водителями провели разъяснительные беседы о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.

«Основная цель проводимых мероприятий — сохранение жизни и здоровья граждан, а также профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием грузового транспорта. Особое внимание уделяют соблюдению водителями режима труда и отдыха, поскольку это напрямую влияет на безопасность на дорогах», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Подобные проверки проводятся систематически — не реже одного раза в месяц, а при необходимости возможны и внеплановые рейды в зависимости от ситуации на дорогах.