Профилактический рейд «Детское кресло» прошел в Одинцове

В минувшие выходные сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции провели профилактический рейд «Детское кресло», напомнив участникам дорожного движения о правилах перевозки детей в автомобиле. Автоинспекторы останавливали транспортные средства и проверяли, как осуществляется перевозка маленьких пассажиров.

Госавтоинспекторы проводили разъяснительную и профилактическую работу с родителями, вручали им информационные брошюры и наклейки «ребенок в автомобиле», а детям, ставшим участниками рейда, дарили световозвращающие аксессуары.

Использование детского автокресла — залог безопасности ребенка во время поездок. Оно снижает риск травмирования и гибели в авариях, обеспечивая правильное положение тела малыша и его надежную фиксацию ремнями безопасности. Согласно правилам дорожного движения, детей до семи лет родители обязаны перевозить исключительно в специальных креслах, соответствующих возрасту и весу малышей.