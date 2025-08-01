Профилактический рейд «Детское кресло» прошел в Одинцове

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции провели очередной профилактический рейд «Детское кресло», напомнив о правилах перевозки детей в автомобиле. Автоинспекторы останавливали транспортные средства и проверяли, как осуществляется перевозка детей.

Особое внимание дорожные полицейские обращали на соответствие параметров автокресла росту и весу ребенка. Офицеры проводили разъяснительную и профилактическую работу с родителями и вручали им информационные брошюры и наклейки «Ребенок в автомобиле», а маленьким пассажирам, ставшим участниками рейда, дарили световозвращающие аксессуары.

Госавтоинспекторы напоминают всем участникам дорожного движения, что детские автокресла обеспечивают безопасность ребенка в автомобиле. Важно правильно выбрать кресло согласно возрасту и весу малыша. Крепится оно ремнями безопасности автомобиля либо системой ISOFIX. Сам ребенок фиксируется внутренними ремнями кресла. Перед поездкой следует убедиться что крепления надежны, а маленький пассажир удобно размещен. Регулярно нужно проверять состояние кресел и соблюдать рекомендации их производителей.