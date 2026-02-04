Профилактический осмотр прошли 90 детей в Красногорске

В детском саду № 8 в Красногорске 4 февраля провели профилактический осмотр для детей от трех до шести лет. Медицинские работники Красногорской больницы взяли анализы крови у 90 пациентов.

Процедура забора крови для многих детей — волнительный момент, требующий особого внимания со стороны медицинского персонала. В этот раз врачи и медсестры постарались сделать все максимально спокойно и по-доброму.

Медицинская сестра Красногорской больницы Людмила Климушина проявила креативный подход. После процедуры она дарила каждому ребенку яркую наклейку. Этот небольшой жест оказался очень важным: дети улыбались, отвлекались и не плакали.

«Профессионализм и доброе сердце медицинской команды Красногорской больницы заслуживают самой высокой оценки», — отметили сотрудники детского сада № 8.

Этот пример показывает, как важно для медицинских работников находить индивидуальный подход к каждому маленькому пациенту, чтобы сделать медицинские процедуры менее стрессовыми для детей и их родителей.