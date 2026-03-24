Профилактические рейды по безопасности на водоемах провели в Подмосковье

В субботу, 21 марта, сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические мероприятия в рамках операции «Тонкий лед» в муниципальных образованиях Московской области. Главной целью рейдов стало предотвращение несчастных случаев на водоемах во время активного таяния льда.

Спасатели поисково-спасательного поста 233-й и 215-й пожарно-спасательных частей территориального управления №4 ГКУ МО «Мособлпожспас», совместно с представителями ГИМС, Федеральной противопожарной службы, полиции и администрации, провели беседы с жителями городских округов Сергиев Посад и Дубна о правилах безопасности на льду.

Заместитель начальника территориального управления Сергей Шумов сообщил: «Специалисты провели мониторинг потенциально опасных участков выхода на лед, а также проверили места, где собираются любители подледного лова». Участниками рейда была измерена толщина льда, отмечены участки с критически низкой прочностью, а береговая линия в опасных зонах огорожена предупреждающей лентой.

Жителям, особенно родителям и детям, разъяснили недопустимость нахождения вблизи водоемов и на льду. Гражданам напомнили алгоритм действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации и способы оказания первой помощи провалившимся под лед. Всем участникам бесед вручили тематические памятки с правилами безопасности.