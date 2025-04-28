Профилактические рейды «Нетрезвый водитель» начались в Одинцове

Одинцовская Госавтоинспекция начала проводить профилактические рейды «Нетрезвый водитель» для предотвращения аварий из-за управления транспортом в состоянии опьянения. Мероприятия пройдут на территории округа до 11 мая.

Водителю, который управляет автомобилем в пьяном виде, грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Такая же мера наказания применяется, если водитель отказался пройти медицинское обследование на наличие алкогольного опьянения по требованию инспектора ГИБДД. За повторное подобное нарушение человека привлекут уже к уголовной ответственности согласно статье 264.1 Уголовного кодекса РФ.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой сообщать о водителях, находящихся в состоянии опьянения, по следующим номерам телефонов: 8 (495) 598-26-02, 8 (495) 597-99-55, 8 (495) 598-24-63.