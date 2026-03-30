Рейды по соблюдению правил безопасности провели на ж/д станциях Раменского

Тридцатого марта представители администрации совместно с региональной транспортной полицией провели профилактические мероприятия на железнодорожных станциях Кратово, Быково и Удельная в Раменском муниципальном округе, как сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В рамках рейдов жителям и гостям региона были вручены более 150 информационных листовок с напоминанием о правилах безопасности.

Профилактические рейды регулярно проходят на тех станциях и переходах, где зафиксировано наибольшее количество несчастных случаев со смертельным исходом.

Для борьбы с высокой смертностью на железнодорожных путях также принимают дополнительные меры: строят и реконструируют пешеходные переходы, ликвидируют несанкционированные подходы к путям, устанавливают камеры и организуют дежурства волонтеров.

Минтранс призывает жителей и гостей Подмосковья быть внимательными и переходить железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора, не отвлекаясь на телефон.