Профилактические рейды провели на водоемах в Подмосковье

В выходные 23 и 24 мая работники 215-й, 270-й и 272-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические мероприятия на водных объектах в городских округах Дубна и Талдомский, а также в Дмитровском муниципальном округе.

Заместитель начальника территориального управления №4 Андрей Бухтерев пояснил, что цель подобных рейдов — обеспечение безопасности граждан и предотвращение несчастных случаев на воде в весенне-летний период.

В ходе патрулирования специалисты проводили беседы с рыбаками и отдыхающими, напоминая о правилах безопасного поведения у воды и приемах оказания первой помощи утопающему. Особое внимание уделялось необходимости строгого контроля за детьми вблизи водоемов.

«Чтобы отдых обошелся без происшествий, необходимо соблюдать несколько важных правил: купаться только в разрешенных местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не заплывать за буйки и не прыгать в воду в незнакомых местах», — отметил Андрей Бухтерев.

Жителям раздали тематические памятки и посоветовали быть бдительными и осторожными у воды. Проведение таких рейдов помогает повысить осведомленность населения о правилах безопасности и снизить риск несчастных случаев.