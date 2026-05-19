Еще 2 тысячи рейдов по безопасности на железной дороге провели в Подмосковье

С начала года в Московской области провели свыше двух тысяч профилактических рейдов и дежурств на железнодорожных станциях, сообщили в Министерстве транспорта региона.

Ежедневно в области проходит более 30 рейдов, в которых участвуют сотрудники администраций городских и муниципальных округов, волонтеры, представители народной дружины, транспортной полиции и Административно-пассажирской инспекции. Они пресекают потенциальные нарушения правил поведения на железной дороге и проводят разъяснительные беседы.

«В Подмосковье продолжают проводить комплекс мероприятий по снижению числа смертельных случаев на железной дороге. Один из самых эффективных методов — профилактические рейды на станциях, благодаря которым удается предотвращать нарушения правил безопасности», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Также в регионе предпринимают другие меры для повышения безопасности: ремонтируют и строят пешеходные переходы, ликвидируют несанкционированные подходы к железнодорожным путям, устанавливают камеры для фиксации нарушений правил перехода. Кроме того, регулярно проводятся открытые уроки в школах и детских садах.

Минтранс Подмосковья призывает жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности на железной дороге: не выходить за ограничительную линию, переходить пути по санкционированным переходам на разрешенный сигнал, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.