Профилактические работы провели в котельных в Чехове

Специалисты организации «Чеховское ЖКХ» осмотрели и провели ревизию котлов, теплообменного и химводоподготовительного оборудования. Также очистили оборудование и провели гидравлические испытания. Они проверили газовое и электрооборудование, контрольно-измерительные приборы и автоматику. Кроме того, выполнили ревизию и ремонт насосного оборудования систем отопления, горячего водоснабжения, подпитки и повышения давления. Устранили выявленные неисправности и заменили неисправную запорную арматуру.

Сезонные угольные котельные № 33, 34, 35, 37 введут в эксплуатацию согласно графику.

Также к отопительному сезону подготовили инженерные сети. Особое внимание уделили контролю инфраструктуры: специалисьы проверили 350 тепловых камер и 1200 единиц запорной арматуры.

В этом году коммунальная инфраструктура округа перешла в зону обслуживания Мособлводоканала. Сейчас специалисты выполняют профилактические мероприятия на канализационных насосных станциях и водозаборных узлах.