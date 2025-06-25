Профилактические работы на пяти котельных завершили в Чехове

Глава муниципального округа Михаил Собакин провел рабочее совещание с представителями коммунальных служб «ЖКХ Чеховского района» и «Чеховское благоустройство». Основной темой стала подготовка к отопительному периоду

В настоящее время специалисты закончили работы на пяти котельных — в поселках Васькино и Мещерское, деревне Чепелево, селе Дубна и на улице Набережная в Чехове. Профилактика продолжается на объектах в деревне Манушкино, селе Стремилово, поселках Столбовая и Крюково.

Одновременно в округе продолжается опрессовка тепловых сетей. Специалисты проверяют сети на надежность и при необходимости проводят локальный ремонт. Работы завершены уже на 30 километрах линий.