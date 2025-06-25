Профилактические работы на пяти котельных завершили в Чехове
Глава муниципального округа Михаил Собакин провел рабочее совещание с представителями коммунальных служб «ЖКХ Чеховского района» и «Чеховское благоустройство». Основной темой стала подготовка к отопительному периоду
В настоящее время специалисты закончили работы на пяти котельных — в поселках Васькино и Мещерское, деревне Чепелево, селе Дубна и на улице Набережная в Чехове. Профилактика продолжается на объектах в деревне Манушкино, селе Стремилово, поселках Столбовая и Крюково.
Одновременно в округе продолжается опрессовка тепловых сетей. Специалисты проверяют сети на надежность и при необходимости проводят локальный ремонт. Работы завершены уже на 30 километрах линий.
Подготовка многоквартирных домов к осенне-зимнему сезону также находится в активной фазе. Пять бригад проводят промывку системы и гидравлические испытания, а при необходимости — замену запорной арматуры, задвижек и изоляции.
«Представители управляющей компании сообщили, что в общем списке есть порядка 150 домов, которым при подготовке к зиме будет уделено пристальное внимание ввиду изношенности инженерных коммуникаций», — сообщил Михаил Собакин.
Все мероприятия выполняются в соответствии с установленным графиком. К 1 июля должно быть подготовлено 30% от планового показателя работ.