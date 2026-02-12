Профилактические беседы по пожарной безопасности провели спасатели в Подмосковье

В выходные дни 10 и 11 января сотрудники 271-й, 207-й, 332-й и 330-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические мероприятия по пожарной безопасности в городских округах Ступино, Серпухов и муниципальном округе Серебряные Пруды.

Первый заместитель начальника территориального управления №13 Александр Голяк рассказал, что специалисты напомнили гражданам о правилах противопожарной безопасности в быту и алгоритме действий при возгорании.

«Работники противопожарно-спасательной службы проинформировали население о том, что основной причиной возникновения возгораний в быту является неисправная электропроводка, использование самодельных электронагревательных приборов, перегрузка электросети и неосторожное обращение с огнем», — отметил Александр Голяк.