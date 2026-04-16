Профилактические беседы о безопасности на дорогах провели в МФЦ Подмосковья

В офисах «Мои Документы» Московской области проходит социальный раунд под названием «Один щелчок спасает жизнь!». Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят в МФЦ профилактические беседы. Они акцентируют внимание на важности использования штатных ремней безопасности, объясняя, что правильное их применение существенно повышает уровень защищенности водителя и пассажиров. Инспекторы подчеркивают, что при резком торможении или ДТП вероятность травм значительно снижается.

Кроме того, полицейские рассказывают гражданам о необходимости применения детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних. Посетителям подробно объясняют, как правильно выбирать автокресла и устанавливать их.