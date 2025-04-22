Профилактическая акция «Законность» пройдет в Одинцове

пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Профилактическое мероприятие «Законность» проведут с 17 по 25 апреля на территории Одинцовского округа. Его цель — повышение эффективности деятельности органов правопорядка.

Управление Министерства внутренних дел России по Одинцовскому округу призывает граждан активно сотрудничать с правоохранительными органами и информировать о любых случаях отказа в принятии заявлений или сообщений о преступлениях. Сообщения будут оперативно рассматривать и регистрировать согласно действующему законодательству.

Цель операции — профилактика нарушений законности при приеме, регистрации, учете заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях.

Все поступающие заявления или сообщения о преступлении либо об административном правонарушении принимаются круглосуточно.

«Телефон доверия» управления Министерства внутренних дел России по Московской области: 8-495-692-70-66.