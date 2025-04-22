Профилактическая акция «Законность» пройдет в Одинцове

Профилактическое мероприятие «Законность» проведут с 17 по 25 апреля на территории Одинцовского округа. Его цель — повышение эффективности деятельности органов правопорядка.
Управление Министерства внутренних дел России по Одинцовскому округу призывает граждан активно сотрудничать с правоохранительными органами и информировать о любых случаях отказа в принятии заявлений или сообщений о преступлениях. Сообщения будут оперативно рассматривать и регистрировать согласно действующему законодательству.
Цель операции — профилактика нарушений законности при приеме, регистрации, учете заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях.
Все поступающие заявления или сообщения о преступлении либо об административном правонарушении принимаются круглосуточно.
«Телефон доверия» управления Министерства внутренних дел России по Московской области: 8-495-692-70-66.
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