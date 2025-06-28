Профилактическая акция «Внимание, переезд!» прошла в Можайском округе

Представители администрации округа совместно с сотрудниками ОАО «РЖД» организовали профилактическую акцию на железнодорожном переезде 134 километра, расположенном на участке Бородино – Уваровка Белорусского направления Московской железной дороги. Цель мероприятия — предупреждение аварий и повышение дисциплины среди водителей при пересечении железнодорожных путей.

В ходе акции участники беседовали с водителями, разъясняя им опасность нарушения правил проезда переездов. Особое внимание уделялось необходимости строго соблюдать требования ПДД, в том числе запрещающий выезд на пути при опускающемся шлагбауме или запрещающем сигнале светофора.

«Железнодорожные переезды — это места повышенной опасности. Несоблюдение правил может привести к трагическим последствиям. Мы призываем всех водителей быть максимально внимательными и не подвергать себя риску», — подчеркнул один из организаторов акции.

Подобные профилактические мероприятия регулярно проводятся на железнодорожных сетях России с целью снижения числа ДТП и формирования культуры безопасного поведения на переездах.