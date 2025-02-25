Профилактическая акция «Пешеход» началась в Одинцовском округе

Профилактическое мероприятие «Пешеход» проходит с 24 февраля по 2 марта на территории всей Московской области. Представители Госавтоинспекции Одинцовского округа проводят акцию в целях снижения количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов.
Основными нарушениями, которые способствуют дорожно-транспортным происшествиям с участием пешеходов, являются: пересечение проезжей части дороги в неустановленном месте, неожиданный выход из-за стоящего или остановившегося транспортного средства, а также движение по проезжей части дороги.
Кроме того, у подавляющего большинства пешеходов до сих пор отсутствуют световозвращающие элементы на верхней одежде, которые позволяют увидеть человека на расстояниидо 400 метровв темное время суток. Световозвращатели в несколько раз увеличивают для водителей видимость пешехода на дороге.
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