Профилактическая акция «Пешеход» началась в Одинцовском округе

Профилактическое мероприятие «Пешеход» проходит с 24 февраля по 2 марта на территории всей Московской области. Представители Госавтоинспекции Одинцовского округа проводят акцию в целях снижения количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов.

Основными нарушениями, которые способствуют дорожно-транспортным происшествиям с участием пешеходов, являются: пересечение проезжей части дороги в неустановленном месте, неожиданный выход из-за стоящего или остановившегося транспортного средства, а также движение по проезжей части дороги.

Кроме того, у подавляющего большинства пешеходов до сих пор отсутствуют световозвращающие элементы на верхней одежде, которые позволяют увидеть человека на расстоянии до 400 метров в темное время суток. Световозвращатели в несколько раз увеличивают для водителей видимость пешехода на дороге.