Профессор Московской духовной академии встретился с клириками Подольской епархии
5 февраля во Дворце культуры «Дружба» прошла встреча профессора Московской духовной академии Алексея Осипова с клириками Подольской епархии. Гостей мероприятия поприветствовал архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.
Профессор прочел лекцию на тему «Пастырство в современном мире». Затем он ответил на вопросы участников мероприятия и поделился с ними своими размышлениями о важности работы с подрастающим поколением, о перспективах диалога с зарубежными православными церквями, а также о необходимости объяснения смыслов церковных таинств и других аспектах служения.
«Счастье присутствовать на ваших лекциях. Думаю, что 99,9% архиереев Русской православной церкви и других поместных православных церквей являются вашими учениками», — отметил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.
В конце мероприятия владыка Аксий поблагодарил Алексея Осипова за содержательную лекцию и ценные разъяснения для священнослужителей.