Профессор из Индии провел для студентов Серпухова лекцию о здоровье

Профессор аюрведы доктор Ратан Сингх посетил Губернский колледж в Серпухове в рамках проекта «Международное сотрудничество и здоровый образ жизни». Он провел двухдневный обучающий курс для студентов отделения «Физическая культура», членов спортклуба «Пеликан» и педагогов.

Во время лекций доктор объяснил, что лечение начинается с разума, а затем переходит к телу. Он подчеркнул важность гармонии с внутренним миром для здоровья. В практической части Сингх показал комплексы упражнений для ежедневной профилактики и терапии психоэмоциональных нарушений.

По итогам встречи колледж и доктор подписали соглашение о сотрудничестве в обучении йоге и аюрведе.

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