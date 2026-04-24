Профессор Андрей Продеус провел семинар в Дмитровской больнице

Мероприятие под названием «Мультидисциплинарный подход к оказанию медицинской помощи детям раннего возраста» состоялось в роддоме Дмитровской больницы. С педиатрами, неонатологами и будущими матерями пообщались доктор медицинских наук, известный телеведущий Андрей Продеус и детский нейропсихолог Марина Львова

В ходе встречи участники обсудили вопросы грамотного питания детей и организации их развития. Марина Львова перечислила факторы, положительно влияющие на развитие психики, памяти, мышления, эмоциональной сферы, речи и способности к обучению. Специалист по нейропсихологическому развитию детей и подростков подчеркнула, что неграмотно созданные условия для роста ребенка и познания мира могут привести к расстройствам работы мозга и проблемам в обучении.

Главный детский аллерголог‑иммунолог Минздрава Подмосковья Андрей Продеус осветил тему органического питания. Профессор рассказал, как выбирать продукты без синтетических пестицидов, минеральных удобрений, регуляторов роста, ГМО и пищевых добавок. «Год неправильного питания ребенка отнимает 2,5 года в его будущей взрослой жизни!» — отметил Андрей Продеус.

Главный врач Дмитровской больницы Александр Авакян подчеркнул важность обмена опытом между коллегами. «Сегодняшняя встреча даст много полезной и нужной информации не только врачам, но и будущим мамам. Потому что только в тандеме „родители — врачи“, при полном взаимопонимании, можно растить здорового ребенка», — заявил он.

В завершение семинара состоялась лотерея. За правильные ответы на вопросы по теме встречи участники получили приз — книгу Андрея Продеуса по уходу и развитию ребенка «Доктор прописал любовь».