Профессор Андрей Продеус провел лекцию для будущих мам в роддоме Серпухова

В Серпуховском родильном доме прошла лекция «Вместе с малышом рождается мама». Ее провел профессор, доктор медицинских наук, главный детский аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Московской области, научный руководитель областного центра детской аллергологии и иммунологии НИКИ Детства Минздрава региона Андрей Продеус.

Широко известный как соведущий программы «Жить Здорово» Андрей Продеус рассказал собравшимся о важных аспектах питания будущих и кормящих матерей, а также об особенностям вскармливания малышей. Участницы лекции узнали о принципах сбалансированного питания женщин, особенно в период беременности. Помимо этого, на занятиях затронули тему введения прикорма: Андрей Продеус дал детальные рекомендации по вскармливанию малышей в первые месяцы жизни. Он также рассказал об основных принципах гигиены детского питания.

В конце встречи провели розыгрыш призов среди участниц. Победительницам вручили органическое детское питание, полезный чай и экземпляр книги профессора Андрея Продеуса «Доктор прописал Любовь» о здоровье и воспитании детей, а также о влиянии материнской любви на их развитие.