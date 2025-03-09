Профессиональный психолог прочитала лекцию в школе «Наследие» в Химках

Телесно-ориентированный психолог и эксперт по телесному интеллекту Алена Кокшарева провела мастер-класс в рамках проекта «Мотиватор Тин». Главная тема встречи — средства от стресса и депрессии.

В мастер-классе приняли участие 50 человек из школ № 30, «Наследие», «Триумф», лицея № 7 и гимназии № 9. Организовали полезную встречу представители отделения «Союза женщин России» в Химках.

Алена Кокшарева рассказала про практические методы преодоления стресса. Участники узнали, какие страхи мешают людям реализовывать мечты и сохранять внутреннюю гармонию, и разобрали их проявления в современном мире. Ребята освоили упражнения для борьбы с негативными состояниями, задавали вопросы и принимали активное участие в обсуждении.

Отметим, в рамках проекта «Мотиватор Тин» школьники приобретают теоретические знания в разных профессиях и получают практические советы от специалистов по мотивации.