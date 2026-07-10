Колледж «Московия» объявил набор на новую специальность

Профессиональный колледж «Московия» начал набор студентов на специальность 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)». Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Срок обучения составит три года и десять месяцев. За это время студенты освоят необходимые знания и навыки для организации перевозки грузов и пассажиров, работы с документацией и транспортными системами. Кроме того, их научат пользоваться современными технологиями логистики, управления движением и транспортной инфраструктуры.

Выпускники смогут найти работу в транспортных компаниях, логистических центрах, государственных структурах и на железной дороге.

Набор на специальность осуществляется в трех подразделениях колледжа:

в городском округе Подольск по адресу: 142155, МО, Подольский район, поселок Львовский, улица Московская, дом 1;

в городском округе Домодедово по адресу: 142002, МО, Домодедово, микрорайон Западный, улица Текстильщиков, дом 41;

в городском округе Кашира (Ожерелье) по адресу: 142921, МО, Каширский район, город Ожерелье, улица Строительная, дом 15.

За дополнительной информацией можно обратиться в приемную комиссию по телефону 8 (901) 905-31-90 или по электронной почте moskovia.priem@mail.ru.