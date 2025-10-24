Профессиональный духовой оркестр создали в Наро-Фоминске

Уже в сентябре коллектив из 13 музыкантов громко заявил о себе, выступив на фестивале «Берег», Дне учителя и открытии картинг-школы. Духовой оркестр готов стать неотъемлемой частью всех значимых мероприятий муниципалитета, чтобы каждый городской праздник проходил под живые звуки маршей, вальсов, джазовых композиций и популярных мелодий.

Руководит коллективом выпускник Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского, военный дирижер майор Михаил Демехин. Состав оркестра в будущем намерены расширить. Присоединиться к его участникам смогут талантливые выпускники местных музыкальных учебных заведений.