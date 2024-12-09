Профессиональные спортсмены провели мастер-классы по хоккею в Подмосковье

Титулованные российские спортсмены Александр Панжинский и Сергей Коньков провели мастер-классы для всех желающих на площадке ТРК VEGAS Кунцево в Одинцове. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков на катке рассказал о профессиональном хоккее. Участники мероприятия пообщались с ним, получили автографы и сделали фото.

Вице-чемпион Олимпийских игр Александр Панжинский показал авторскую разминку и поделился секретами своей техники с любителями лыжных гонок.

Кроме того, прошли эстафеты и конкурсы с памятными призами, а также розыгрыш спортивных подарков. В зимнем сезоне в Подмосковье стартовал новый проект: серия мастер-классов с участием звезд спорта. Занятия бесплатные и открыты для всех желающих. Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».