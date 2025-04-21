Профессиональные хоккеисты сыграли с любительской командой в Балашихе

Гала-матч, посвященный закрытию хоккейного сезона, где игроки команды «Витязь» встретились на льду со своими болельщиками, прошел в ледовом дворце «Арена Балашиха». Этот матч стал настоящим спортивным праздником, в котором счет отошел на второй план, уступив место ярким эмоциям и дружеской атмосфере.

В состав любительской сборной вошел глава Балашихи Сергей Юров.

«Хоккей — это особенная игра с глубокими традициями. Мне приятно, что наша команда последние три сезона играет именно здесь, в Балашихе, и нашла свой дом на этой арене», — отметил Юров.

Матч проходил в формате двух периодов по 20 минут. В первом преимущество в счете сохраняли профессиональные игроки, а во втором — инициативу перехватили любители. Решающий гол забил нападающий «Витязя» Александр Дарьин, обеспечив победу профессиональной команде со счетом 9:8.

В ходе мероприятия также прошел розыгрыш призов от клуба «Витязь». В завершение все участники и зрители вышли на лед, чтобы раскрасить его в красно-черные цвета, символизирующие любимую команду, что стало ярким и запоминающимся финалом спортивного сезона.